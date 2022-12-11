نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الفجيرة تبحث عن 3 فتيات هاجم كلبهن أماً وأطفالها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 07:54 مساءً - تلقت شرطة الفجيرة بلاغاً من أحد المستشفيات يفيد بتعرض أم وطفليها لجروح إثر اعتداء كلب عليهم.

وأقدم زوج المصابة على تقديم بلاغ آخر يفيد بأن 3 فتيات نزلن إلى شاطئ البحر برفقة كلب بينما كانت زوجته وطفليها جالسين على الشاطئ.

وتقوم شرطة الفجيرة بالبحث عن الفتيات الثلاث، كما ويتم استكمال كافة الإجراءات لضبط المتسبب في تعريض حياة الآخرين وأرواحهم للخطر .