نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الوصول إلى القمر محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الوصول إلى القمر هو الوصول إلى محطة استثنائية في مسيرة الدولة الطموحة.

وقال سموه: “الوصول إلى القمر هو الوصول إلى محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم.. ولا مستحيل أمامهم.. والقادم أعلى وأكبر بإذن الله”.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برفقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إطلاق المستكشف راشد، في أول مهمة عربية إلى سطح القمر.