نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة توقع بعصابة تزييف عملات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 06:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ألقت شرطة الشارقة القبض على أفراد عصابة مكونة من 8 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية. قاموا بارتكاب جرائم تزييف لعملات نقدية، لاستغلالها في ارتكاب جرائم نصب واحتيال.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد “عمر بوالزود”، إن الإدارة تلقت معلومات مؤكدة حول قيام مجموعة من الأشخاص بتزييف العملات النقدية. وبناءً على تلك المعلومات، تم تشكيل عدة فرق أمنية متخصصة في الجرائم الاقتصادية لمتابعة وضبط هذه العصابة.

وأضاف، وفق صحيفة “البيان”، أن “فريق الرصد والمتابعة، قام بالكشف عن هوية العصابة، التي تبين أن أفرادها قدِموا حديثاً إلى الدولة. وأنهم يقومون بالنصب والاحتيال على الضحايا من خلال إيهامهم أن لديهم القدرة على مضاعفة الأموال. وبيع النقد الأجنبي المزيف بقيمة أقل من السوق المحلي للحصول على نقد أصلي”.

وأشار إلى أن “الفريق وضع كمينا محكما، لضبط المشتبه بهم واحداً تلو الآخر، وبتفتيش مساكنهم عثر على أوراق نقدية مزيفة من العملات الأجنبية. ومعدات وأجهزة تقنية تستخدم في تزييف العملات، بالإضافة إلى تحريز أدوات وأحبار أُعدت لذات الغرض”.