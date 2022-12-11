نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 05:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إبراهيم تراوري رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده .

كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى إبراهيم تراوري رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية بوركينا فاسو.