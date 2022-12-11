نشكركم على متابعتكم خبر “المستكشف راشد” ينطلق في أول مهمة عربية إلى سطح القمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 01:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

انطلق المستكشف راشد، اليوم الأحد، في أول مهمة عربية إلى سطح القمر، من المجمع رقم 40 من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية، وسيهبط في منطقة لم يطأها أحد من قبل وهي “فوهة أطلس” الواقعة عند 47.5 درجة شمالاً و44.4 درجة شرقاً، على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس.

وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سجلت دولة الإمارات بصمة عالمية في مجال الفضاء.

ويحمل المستكشف راشد، مركبة الهبوط اليابانية “هاكوتو- آر”، على متن صاروخ الإطلاق “سبيس إكس فالكون 9″، وتبلغ مدة المهمة العلمية يوماً قمرياً واحداً، أي ما يعادل 14 يوماً من مثيلاتها على كوكب الأرض.