نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء دبي تنجز 93% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 11:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي 93% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير “المحطةH “. بقدرة 829 ميجاوات وباستثمارات إجمالية تتجاوز مليار و100 مليون درهم.

وسترفع هذه المرحلة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع العوير للطاقة لتصل إلى 2,825 ميجاوات ضمن درجة حرارة تبلغ 50 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ 30%.

وبدأت عمليات الاختبار والتدشين الرئيسية خلال الربع الأخير من العام الجاري تمهيداً للتشغيل الكلي للمشروع خلال الربع الأول من عام 2023.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معالي “سعيد محمد الطاير”، إن هذا المشروع. سيزيد من القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة من الكهرباء والتي تبلغ 14,317 ميجاوات.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال ائتلاف يضم “سيمنس للطاقة والسويدي باور”. ويتضمن توريد وتركيب واختبار وتدشين ثلاثة توربينات غازية من “سيمنس” بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 829 ميجاوات.

كما يشمل المشروع، وفق صحيفة “البيان”، تركيب أجهزة ومعدات فرعية ومساعدة من إنتاج كبرى الشركات العالمية. مثل ضواغط الغاز الطبيعي من شركة MAN الألمانية، ومحطة لمعالجة الغاز الطبيعي من شركة Petrogas الهولندية.