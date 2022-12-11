نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقود توسع الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 10:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت مجلة “إنتريبرينور”، في تقرير عن حالة الاقتصاد الرقمي في المنطقة في الوقت الراهن. أن الاقتصاد الرقمي يشهد توسعاً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيادة الإمارات.

وقالت المجلة إن “الإمارات تقود توسع الاقتصاد الرقمي في المنطقة من واقع عدة أرقام. منها على سبيل المثال أن الإمارات تتصدر المنطقة في الاختراق الرقمي، بمعنى انتشار الرقمنة. واستخدامها على نطاق واسع في مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث تبلغ نسبة الاختراق الرقمي في المنطقة 99.5%”.

وجاء في التقرير أن “58.51 % من استخدام الإنترنت بين سكان الإمارات يجري عبر الهواتف الذكية. ودبي وأبوظبي باتتا مركزين عالميين للنشاط الاقتصادي بصفة عامة، والاقتصاد الرقمي بصفة خاصة”.