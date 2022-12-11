نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 10:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، المنتخب المغربي، وأشاد بأداءه في كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وكتب سموه، على حسابه الرسمي في موقع تويتر “لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم… مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب”.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل ليصعد إلى الدور قبل النهائي من مونديال 2022.