نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 10:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الخليج العربي متوسط الموج ومضطرب غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:51 الثاني عند الساعة 04:31 والجزر الأول عند الساعة 21:21 عند الساعة 08:09.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:21 الثاني عند الساعة 00:16 والجزر الأول عند الساعة 17:15 الجزر الثاني عند الساعة 06:13.