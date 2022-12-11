نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات وتركمانستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 ديسمبر 2022 08:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بزيارة عمل إلى تركمانستان، على رأس وفد ضم معالي خالد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة من دولة الامارات، ورافق الوفد سعادة أحمد الحاي الهاملي سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان.

وبحسب “وام”، التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال الزيارة فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، ونقل إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمنياته لتركمانستان قيادة وشعباً بمزيدٍ من التقدم والازدهار، كما نقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس تركمانستان تحياته وتمنياته إلى قيادة وشعب دولة الإمارات معرباً عن حرصه على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية في جميع القطاعات لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين.

وبحث الوفد، خلال الاجتماعات، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة النظيفة والبنية التحتية والقطاع المصرفي، وفرص الاستثمارات المشتركة المستدامة، كما تطرق الوفدُ إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في عام 2023، وكيفية تكثيف العمل لضمان أمن الطاقة ودعم التقدم في العمل المناخي بشكل متزامن مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتضمن جدول الزيارة مجموعة من اللقاءات مع كل من معالي شاخيم عبد الرحمنوف، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والغاز، ومعالي تشاري مراد بورتشيكوف، نائب رئيس مجلس الوزراء التركماني لشؤون الطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية والبتروكيماويات، ومعالي خوجه مراد غلدي مرادوف، نائب رئيس الوزراء التركماني لشؤون القطاع المصرفي، ومعالي باطر أمانوف، رئيس الهيئة الوطنية لشؤون الغاز، ومعالي رحيم جيباروف، مدير إدارة البنك الوطني للنشاط الاقتصادي الخارجي وعدد من كبار المسؤولين من تركمانستان.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ولمتابعة مخرجات زيارة فخامة الرئيس التركماني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر من العام الجاري، والتي شهدت توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات.