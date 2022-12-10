نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيس جمهورية الكونغو في ضحايا الهجوم الإرهابي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 08:56 مساءً - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اتصالاً هاتفياً مع فخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.

وبحسب “وام”، أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس الكونغو في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شرقي جمهورية الكونغو وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأكد سموه وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع شعب الكونغو الصديق في مواجهة العنف والإرهاب.

من جانبه أعرب فخامة فيلكس تشيسكيدي عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه الكونغو الديمقراطية وشعبها.