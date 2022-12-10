نشكركم على متابعتكم خبر بايدن يشكر دولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لجهود دولة الإمارات لتسهيل عودة المواطنة الأمريكية بريتني غراينر إلى الولايات المتحدة بعد إفراج السلطات الروسية عنها اليوم.

وبحسب “وام”، ‎جاء ذلك في تصريح للرئيس الأميركي عقب البيان المشترك الذي صدر عن وزارتي الخارجية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حول نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

‎وفي بيان حول الإفراج عن غراينر، قال معالي أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، “أود التعبير عن امتناننا الشديد لشركائنا الذين ساهموا في تحقيق هذه النتيجة، وبالأخص أصدقائنا في دولة الإمارات لمساعدتهم في عملية النقل”.