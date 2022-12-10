ذياب بن محمد بن زايد يفتتح مهرجان أم الإمارات بدورته السادسة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مهرجان أم الإمارات بدورته السادسة حيث اطلع على برنامج فعالياته التي تستمر على كورنيش أبوظبي طوال عشرة أيام حافلة بالأنشطة والفعاليات الترفيهية التي يوفرها لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.

وبحسب “وام”، يواصل المهرجان السنوي فعالياته لغاية 18 ديسمبر 2022، ويتضمن عروضاً فنية وحفلات موسيقية لفنانين محليين وعالميين إلى جانب ورش العمل التفاعلية وغيرها من الأنشطة الأسرية، ما يعزز الروابط المجتمعية في الإمارة.