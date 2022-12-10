نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والثاني عند الساعة 03:56 والجزر الأول عند الساعة 20:53 والثاني عند الساعة 07:39.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:45 والثاني عند الساعة 23:48 والجزر الاول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 05:36.