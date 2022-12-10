نشكركم على متابعتكم خبر نجاح الوساطة «الإماراتية السعودية» للإفراج وتبادل مسجونَيْن بين أمريكا وروسيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، عن نجاح الوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

وأكد بيان مشترك صادر عن الوزارتين أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.

ولفت البيان إلى أن أبوظبي استقبلت بتاريخ 14 جمادى الأولى 1444 هجرية الموافق 8 ديسمبر 2022 المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقد قام الجانبان الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما تمهيدا لنقلهما إلى بلديهما.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن شكر حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.