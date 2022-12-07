نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس فنلندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:59 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “ساولي نينيستو” رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “ساولي نينيستو”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “سانا مارين”، رئيسة وزراء جمهورية فنلندا.