نشكركم على متابعتكم خبر برعاية رئيس الدولة وبحضور الرئيس الإسرائيلي ..عبدالله بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يشهدان الافتتاح الرسمي لـ”حوار أبوظبي للفضاء” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وبحضور فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الافتتاح الرسمي لأعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من وكالة الإمارات للفضاء وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع.

ويستمر حوار أبوظبي للفضاء على مدار يومين في مركز أدنوك للأعمال بمشاركة أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة.

وحضر الافتتاح الرسمي نيابة عن دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، معالي جيتندرا سينغ وزير الدولة الهندي لشؤون الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وعدد من الوزراء والمسؤولين من داخل وخارج الدولة.

وقد حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الكلمة الرئيسية التي ألقاها فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، وكذلك كلمة معالي جيتندرا سينغ وزير الدولة الهندي لشؤون الفضاء والعلوم والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل إلى دولة الإمارات ومشاركته في حوار أبوظبي للفضاء، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في قطاع الفضاء والمعارف والتقنيات والتكنولوجيات المرتبطة به يشهد نموا وتطورا مستمرا.

وأكد سموه أن “حوار أبوظبي للفضاء” يشكل منصة عالمية مهمة لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي وتعزيز إسهاماته في مسارات التنمية المستدامة بالمجتمعات وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات في ظل ما حققته من إنجازات عالمية رائدة في قطاع الفضاء، حرصت على تنظيم هذا الحدث العالمي من أجل وضع استراتيجيات عالمية مبتكرة في مجال استكشاف الفضاء وبلورة تعاون دولي مثمر وبناء في هذا القطاع الذي يرتبط بشكل مباشر بتعزيز التنمية والتطور المستدام في العديد من القطاعات.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالمواضيع الرئيسية الثلاثة التي يركز عليها حوار أبوظبي للفضاء والمتمثلة في استدامة الفضاء وسهولة الوصول إليه وتعزيز أمنه، مشيرا إلى أن هذا الحدث العالمي يركز أيضا على محور مهم وهو تعزيز دور القطاع الخاص في مجال استكشاف الفضاء وتطويره.

وأعرب سموه عن تمنياته لجميع المشاركين في النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء، الاستفادة من هذا الحدث العالمي من أجل بناء منظومة تعاون دولي فاعلة في مجال استكشاف الفضاء تتضمن استراتيجيات مبتكرة وعصرية لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي بما يعود بالفائدة على البشرية جمعاء.