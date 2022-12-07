نشكركم على متابعتكم خبر بدءاً من 6ديسمبر.. إلغاء شرط الحصول على بطاقة هيّا لدخول قطر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:59 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

أعلنت وزارة الداخلية القطرية إلغاء شرط الحصول على بطاقة هيّا من أجل دخول أراضي دولة قطر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، من غير حاملي تذاكر المباريات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أنه بدءاً من 6 ديسمبر الحالي، سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى دولة قطر دون الحاجة للحصول على بطاقة هيّا لغير حاملي تذاكر المباريات، وفقًا للإجراءات الاعتيادية المتبعة في الدخول.

وسيكون بإمكان المواطنين والمقيمين في دول الخليج الدخول إلى قطر من خلال المنافذ الجوية، والمنفذ البري عبر الحافلات، مع إمكانية الدخول عبر المنفذ البري من خلال المركبات الخاصة.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود دولة قطر لإتاحة الفرصة أمام الزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات مونديال قطر 2022، ومختلف الفعاليات الترفيهية المقامة هناك.