نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات والسعودية تعترفان بالشهادات الصادرة في المجال البحري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:59 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، والهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية. مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن البلدين في المجال البحري. بموجب الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.

ويعترف الطرفان وفق المذكرة، بالشهادات التعليمية، والدورات التدريبية، وشهادات الكفاءة في القطاع البحري. وشهادات اللياقة الطبية للبحارة الصادرة عن السلطات والإدارات البحرية في البلدين. وكذلك العاملين على متن السفن التي ترفع علم الطرف الآخر، وذلك وفقًا للوائح والاتفاقيات الدولية المعتمدة.

وتم التوقيع بحضور معالي وزير الطاقة والبنية التحتية “سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي” وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين البحريين من الجانبين.

وقع المذكرة سعادة المهندسة “حصة آل مالك”، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية. و”عبد الرحمن بن معتوق الثنيان”، وكيل الهيئة للنقل البحري، الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن.