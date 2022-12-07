نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يبحث مع تميم بن حمد تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:59 صباحاً - بحث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، والشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، أمير دولة قطر الشقيقة. العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه أمير قطر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المثمر. بما يعود بالخير والازدهار على البلدين، ويخدم مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأقام أمير قطر مأدبة غداء تكريماً لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة أمس في حسابه عبر تويتر: “وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح، وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة”.