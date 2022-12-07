نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق نظام آلي لإنجاز عقود العمل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 07:59 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام إنجاز عقود العمل دون تدخل بشري، وأعلنت عن إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة آلية خلال أول يومين فقط. شملت إصدار وتجديد عقود عمل، حيث يتم اعتماد المعاملة بعد التعرف على وجود توقيع الطرفين.

ويستخدم النظام الجديد، وفق “وام”، تقنيات لمعالجة الصور والتحقق منها. ويتيمز بسرعة إنجاز المعاملات والتي انخفضت من يومين إلى نصف ساعة فقط، وتقليل الأخطاء البشرية.

وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت في أكتوبر 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية. وتوفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتمثل هذه الاستراتيجية المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة. بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

وتبنت الوزارة تقنيات لخدمة المتعاملين مثل برنامج التوعية عبر خدمة التوجيه الذاتي وقناة التواصل عبر تطبيق “واتساب”. إضافة إلى التطبيق الذكي للوزارة ومنظومة الاتصال الذكي ومنصة “نافس” ونظام البيانات المفتوحة.

ووفق “وام”، بإمكان المتعاملين الدخول إلى البرنامج التوعوي لخدمة التوجيه الذاتي عبر تطبيق الوزارة. بينما يهدف التطبيق الذكي إلى الاستفادة من باقة تضم أكثر من 100 خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين. مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

أما قناة التواصل عبر تطبيق “واتساب” باللغتين العربية والإنجليزية، جعل الوزارة أول جهة اتحادية تملك حساباً موثقاً للأعمال على التطبيق المملوك لشركة “ميتا”.

وطورت الوزارة منظومة الاتصال الذكي لتصبح أول جهة حكومية تطبق النظام وبصورة استباقية. إذ يقوم بإنجاز المعاملات الإلكترونية بنظام العمل عن بعد ويقدم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة. ويتمتع النظام بخصائص ذكية تسمح بالتدقيق على المرفقات وبيانات المعاملات.