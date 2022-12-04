نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و وقال المركز -في بيانه اليومي – أن حركة الرياح شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:25 والمد الثاني عند الساعة 23:05 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:13.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 07:00 والجزر الأول عند الساعة 13:25 والجزر الثاني عند الساعة 01:30.