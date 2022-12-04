نشكركم على متابعتكم خبر البحرين تحتفي بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتفت البحرين بالذكرى الحادية والخمسين لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.

وتزينت شوارع العاصمة البحرينية المنامة وأهم معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاء بهذه المناسبة. في تعبير صادق عن روابط الأخوة والمصير المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين، وفق وام”.

وتأتي المبادرة تأكيداً على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن.