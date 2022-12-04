نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـعيد الاتحاد الـ51 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:58 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «عيد الاتحاد الـ51» الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».