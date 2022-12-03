نشكركم على متابعتكم خبر سيراً على الأقدام.. وصول 4 من كبار المواطنين إلى أبوظبي قادمين من العين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

وصل ظهر اليوم الخميس، 4 مواطنين من فئة كبار المواطنين، وهم: مفرح علي الأحبابي، وحسين سعيد الأحبابي، وعوض سعد الأحبابي، ومحمد فهد الأحبابي إلى مدينة الوثبة في العاصمة أبوظبي، وذلك في مسيرة مشي وصلت لـ 110 كيلو مترات، على الأقدام انطلقت من منطقة العين واستغرقت 4 أيام، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51.

وقال خالد مسفر الأحبابي، المنسق الإعلامي: «إن عزم كبار المواطنين السير باتجاه أبوظبي ما هو إلا تجسيد للولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة».

وأكد الأحبابي على أن الثاني من ديسمبر يعكس محبة الشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الإمارات للقيادة الرشيدة.