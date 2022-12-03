نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون شمالية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وأشار المركز – في نشرته اليومية – إلى أن الخليج العربي سيكون متوسطاً إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:45، والثاني عند الساعة 21:24، والجزر الأول عند الساعة 15:59، والثاني عند الساعة 03:23.

ونوه بأن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:04، والثاني عند الساعة 06:19، والجزر الأول عند الساعة 12:39، والثاني عند الساعة 00:26.