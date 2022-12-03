نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد.. وبداية متجددة كل عام لدولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي أن الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد وبداية متجددة كل عام لدولة الإمارات.
وقال سموه في كلمته: “الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد.. وبداية متجددة كل عام لدولة الإمارات.. وبداية مرحلة قادمة تتوحد فيها الطاقات.. والجهود.. والخبرات.. لبناء أفضل دولة.. وإسعاد شعب الاتحاد. حفظ الله دولة الإمارات وأدام خيرها وعزها ومجدها”.