نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد.. وبداية متجددة كل عام لدولة ‎الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي أن الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد وبداية متجددة كل عام لدولة ‎الإمارات.

وقال سموه في كلمته: “الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد.. وبداية متجددة كل عام لدولة ‎الإمارات.. وبداية مرحلة قادمة تتوحد فيها الطاقات.. والجهود.. والخبرات.. لبناء أفضل دولة.. وإسعاد شعب الاتحاد. حفظ الله دولة الإمارات وأدام خيرها وعزها ومجدها”.