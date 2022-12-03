نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أن الثاني من ديسمبر هو يوم الوطن الأغلى والأجمل.

وقال سموه: “الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل. فيه أعاد زايد وأخوانه كتابة التاريخ بقصة اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة وبإذن الله ستستمر بلدنا بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات. كل عام والجميع بخير”.