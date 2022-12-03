نشكركم على متابعتكم خبر المصرف المركزي الإماراتي يُصدر ورقةً نقديةً جديدةً من فئة الـ 1000 درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

‏أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الجمعة، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 1000 درهم بتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية حديثة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للدولة.

وقال المركزي إن الفئة الجديدة ستكون متاحة في النصف الأول من عام 2023.

وأشار إلى أن الورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم الحالية ستستمر قيد التداول، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.