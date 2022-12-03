نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيه من رئيس الدولة.. حزمة منافع سكنية جديدة للمواطنين في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب ثلاثة مليارات درهم، يستفيد منها ما يقرب من 1900 مواطن ومواطنة في الإمارة.

وتشمل حزمة المنافع، صرف قروض سكنية، وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وتأتي دفعة القروض السكنية الثالثة لعام 2022، تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، واستكمالاً للحزم السكنية لعام 2022، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 7 مليارات درهم، واستفاد منها أكثر من 4000 مواطن ومواطنة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع. كما تجسد هذه التوجيهات، اهتمام قيادتنا الحكيمة، وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم، ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، بجانب بناء مجتمع متماسك، ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه.