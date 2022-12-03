نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان رئيس جمهورية لاوس بذكرى اليوم الوطني لبلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ثونجلون سيسوليث، رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس ثونجلون سيسوليث.