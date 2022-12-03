نشكركم على متابعتكم خبر “الزعيمْ الفَذْ” رائعة شعرية لمحمد بن راشد تتغنى بسيرة رئيس الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. رعاه الله، عبر حسابه على «إنستغرام»، قصيدة بعنوان «الزعيمْ الفَذْ»، يشيد فيها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:

قامتْ على ماقضاهْ اللهْ بتدبيرهْ

دولَةْ الإماراتْ فيها الخيرْ والعمرانْ

باني حِماها حِماها ودامْ تأثيره ْ

واللهْ بعونِهْ وتوفيجِه عطاهْ وعانْ

دولِهْ قويِّهْ ثريٍّهْ تجلِبْ الغيرهْ

لكلْ قايدْ يريدْ يكونْ عندهْ شانْ

والرَّايهْ اليومْ في إيدْ أشرَفْ مناعيرهْ

بوخالدْ الشَّهمْ للدولهْ غدا الرِّبَّانْ

زعيمنا وكلِّنا فَ أمرَهْ لهْ الخيرهْ

يختارْ وإحنا لهْ الأعوانْ والإخوانْ

له سيرةٍ في المعالي نعم بالسِّيرهْ

وبالمسيرهْ الكبيرهْ والسٍّما العنوانْ

نفخرْ بما كانْ منْ رايهْ وتفكيرهْ

هوُ صانعْ المجدْ وأهلِهْ ماجَرَتْ الأزمانْ

علىَ الوطَنْ مَدْ ظلِّه وزادْ تعميرهْ

بالعدالهْ يدومْ الملكْ والسلطانْ

عينهْ علَى الأوليِّه في مصاديرهْ

مايرضا إلا بالأوَّلْ في علوْ الشَّانْ

ومنْ كانْ طيَّار فيشوفْ السِّما صغيرهْ

حرٍ تعلاَّ ونشَرْ عا دولتِهْ الجنحانْ

في الحَربْ والسِّلم تجديمِهْ وتأخيرهْ

لمصلحَةْ دولتِهْ ماهمِّه شو ماكانْ

زعيمنا لي نحبِّه ومالنا غيرهْ

عاشْ الزعيمْ المفدَّى بانيْ الأوطانْ

حزمهْ وعَزمه وتدبيره وتقديره

بنت وطن فيه شعب راضي وفرحان

الله يديمه وتحيا الناس من خيره

والله يثبت بحكمه للوطن الأركان

ومبروك عيدك بلادي دمتي إمنيره

ودام إتحادك ومجدك ماجرت الأزمات.