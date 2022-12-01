نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يمنح سفير مملكة تايلاند وسام الاستقلال من الطبقة الأولى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، سعادة وراووت بوابينيا، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة ، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

وبحسب “وام”، قلّد معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، سعادة بوابينيا الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، وأثنى معاليه على مساهمة سعادته في تطوير العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.