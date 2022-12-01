نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة و نائبه يعزيان شي جين بينغ في وفاة الرئيس الصيني الأسبق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل : بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.