نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الفجيرة: الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية غالية على قلوبنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وجه صاحب السمو الشيخ “حمد بن محمد الشرقي” عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، كلمة عبر مجلة “درع الوطن”. بمناسبة عيد الاتحاد الـ51.

وقال سموه في كلمته: “إننا في هذه المناسبة الوطنية الجليلة، نؤكد على مبادئ الاتحاد الذي قام على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه المؤسسين، والتي ستتوارثها الأجيال في مسيرة النهضة وبناء الوطن بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الكرام”.

وأكد سموه أنه “اتحاد استثنائي وتجربةٌ نوعية، يحق للجميع أن يقف ليحتفي به ويتذاكره أزماناً متواصلة، خاصة ونحن نشهد اليوم الإنجازات غير المسبوقة لدولة الإمارات على مختلف الأصعدة، وتقدم مؤشراتها التنافسية في التقارير العالمية، فهي حصيلةُ عقودٍ من الزمن كرّست عطاءاتها اللامحدودة وخططها الطموحة لترسم طريق التنمية للبلاد والعباد في شتى المجالات الحيوية”.

وأضاف: “يغمرنا الفخر والفرح ونحن نرى الاحتفالات التي تشهدها كافة إمارات الدولة ومناطقها، بين جبالها وفي صحرائها وعلى سواحلها، بوجود ومشاركة كافة أطياف المجتمع، في نسيجٍ حضاري هو انعكاسٌ لنهج التسامح والتعايش الذي أسس له الاتحاد المتين، ولقوة التلاحم بين القيادة والشعب، واستشعار البهجة والاعتزاز بذكرى تأسيس دولتنا الغالية وقيامها كدولةٍ فارقة بين دول العالم تتمتع بالسيادة والرفعة”.

واختتم: “نبارك لدولة الإمارات، قيادةً وشعبًا، هذه المناسبة العزيزة، داعين الله عز وجل أن يحفظ وطننا، نحو مزيد من العز والإنجاز والرخاء”.