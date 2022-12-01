نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات خلال أيام عيد الاتحاد الـ 51 للدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته حول الطقس خلال أيام عيد الاتحاد الـ 51 للدولة، والتي تمتد ما بين 1 إلى 4 ديسمبر 2022.

وسيكون الطقس بحسب المركز معتدل الحرارة نهاراً ولطيفاً ليلاً وفي الصباح الباكر، وصحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام.

وبحسب “وام”، تزداد السحب أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة يوم السبت، كما وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية.

وقال المركز إن الرياح ستكون خلال تلك الفترة شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون على البحر شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة ستكون كالتالي:

درجات الحرارة العظمى

السواحل والجزر: 26 – 30

المناطق الداخلية : 28 – 32

المناطق الجبلية : 17 – 24

درجات الحرارة الصغرى

السواحل والجزر: 19 – 25

المناطق الداخلية : 17 – 21

المناطق الجبلية : 14 – 20