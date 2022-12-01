نشكركم على متابعتكم خبر في الإمارات.. انخفاض أسعار الوقود خلال شهر ديسمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تحفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2022 بمقدار يتراوح بين 2 فلس في البنزين. كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الخميس أول ديسمبر 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .

وتم تخفيض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 2 فلس من 3.32 درهم في نوفمبر الى 3.30 درهم في ديسمبر ، كما تراجع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار2 فلس من 3.20 درهم في نوفمبر الى 3.18 درهم في ديسمبر.وكذلك نزل سعر لتر بنزين “إي بلس” «91» بمقدار 2 فلس من 3.13 درهم في نوفمبر الى 3.11 درهم في ديسمبر ، كما هبط سعر لتر الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر من 4.01 درهم في نوفمبر الى 3.74 درهم في ديسمبر .

يذكر أن لجنة متابعة أسعار الوقود قد أقرت زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر2022 بمقدار يتراوح بين 28 فلساً و29 فلساً في البنزين ، بينما تم زيادة الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر اكتوبر 2022 .