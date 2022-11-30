نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:54 مساءً - متابعة – نغم حسن
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي أن الإمارات تصمت اليوم إجلالاً لشهدائها.
وقال سموه: “تصمت دولة الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها .. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء .. وتقف كل الأمهات تقديراً لأمهات الشهداء .. هم أحياءٌ عن ربهم يرزقون وفي قلوب شعب الامارات باقون خالدون”.