نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: تصمت دولة ‎الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:54 مساءً - متابعة – نغم حسن أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي أن الإمارات تصمت اليوم إجلالاً لشهدائها. وقال سموه: “تصمت دولة ‎الإمارات اليوم إجلالاً لشهدائها .. تصمت كل التضحيات أمام تضحيات الشهداء .. وتقف كل الأمهات تقديراً لأمهات الشهداء .. هم أحياءٌ عن ربهم يرزقون وفي قلوب شعب الامارات باقون خالدون”.