نشكركم على متابعتكم خبر “أم الإمارات” توجه رسالة تقدير وعرفان إلى أمهات الشهداء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ” أم الإمارات “، رسالة تقدير وعرفان إلى أمهات الشهداء وأسرهم وذويهم، بمناسبة ” يوم الشهيد ” الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام.

وجاء في رسالة سموها: “أبعث إليك أم الشهيد الوفية، التي اختزلتي بتضحياتك عظيم مكارم الأخلاق والوطنية الصادقة، فأنتِ خير معراج لنا ولكل الأمهات، يكفيكي من الفخر أنك قدمتي لنا القدوة والنموذج الذي افتدانا بحياته، ويزيدك من تيجان العزة والشرف والقوة، إن ابنك استشهد من أجل وطنه، الذي لن ينساه يومًا وستظل ذكراه العطرة خالدة في قلوبنا مدى الدهر”.