رئيس الدولة: تضحيات الشهداء جسدت المعدن الأصيل لشعبنا عبر التاريخ

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم، الذين بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها، وذلك بمناسبة يوم الشهيد.

وقال سموه: “في يوم الشهيد..نستذكر بفخر وعرفان ووفاء كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم. بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها وخلدوا أسماءهم في أنصع صفحات مجدها. جسدت تضحياتهم المعدن الأصيل لشعبنا عبر التاريخ. رحم الله الشهداء وبارك بأهلهم وذويهم وحفظ بلدنا وأدام عزها ومنعتها”.