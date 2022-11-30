نشكركم على متابعتكم خبر شرطة رأس الخيمة تغلق طريق كورنيش القواسم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 04:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، اليوم، إغلاق طريق كورنيش القواسم في رأس الخيمة، من الساعة 11 و45 دقيقة وحتى الساعة 12 و45 دقيقة.

وأشارت شرطة رأس الخيمة إلى أن الإغلاق سيكون لإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع. للانضمام إلى مناطق المشاهدة والاستمتاع بعروض بروفة مسيرة عيد الاتحاد الـ51.

وسيصاحب المسيرة تحرك وحدات عسكرية لذا تهيب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقائدي المركبات اتخاذ الطرق البديل، وفق “البيان”.