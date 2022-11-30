نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 1214 مواطناً من نصف مليار درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 04:54 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله “. ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة .. أعلن “صندوق معالجة الديون المتعثرة” .. قيام 17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل على إعفاء 1214 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 536 مليوناً و 230 ألف درهم.

وبهذه المناسبة قال معالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة .. إن هذه المبادرة تجسيد لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. الذي يجعل من سعادة المواطن وتحسين مستوى معيشته والتفاعل الإيجابي مع مشاكله وتعزيز أسباب الاستقرار الأسري والمجتمعي..أولوية رئيسية وهدفاً أساسياً. وذلك إنطلاقا من إيمان سموه بالدور المحوري للمواطن في تحقيق أهداف الوطن التنموية وطموحاته وصنع نهضته.

وأضاف السويدي أن إعفاء هذا العدد من المواطنين من مديونياتهم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطن في كل الظروف. وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه ووطنه.. معبراً عن شكره وتقديره للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المشاركة في هذه المبادرة، لما أبدته من تعاون كبير وشعور وطني بالمسؤولية تجاه المجتمع.

ونوه معالي جبر محمد غانم السويدي بالدور المهم الذي يقوم به ” صندوق معالجة الديون المتعثرة “منذ إنشائه .. مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل دوره الوطني بدعم توجهات القيادة الرشيدة وتعاون مختلف المؤسسات في الدولة.

تشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 17 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل وهي بنك أبوظبي الأول ومجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي إضافة إلى بنك رأس الخيمة الوطني و HSBC وبنك دبي الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني والبنك العربي المتحد ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك دبي التجاري واملاك للتمويل بجانب ستاندر تشارترد بنك والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وبنك الإمارات الإسلامي وبنك أم القوين الوطني.

وأكد مسؤولو هذه البنوك والمصارف والمؤسسات المالية اعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية لمصلحة المجتمع. مشيرين إلى أن صندوق معالجة الديون المتعثرة يقوم بدور إيجابي وعبروا عن حرصهم على التعاون مع الصندوق في أداء رسالته المهمة تجاه الوطن.