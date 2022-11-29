نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الفجيرة: يوم الشهيد يوم للتقدير والوفاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وجه صاحب السمو الشيخ “حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد، الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام.

وقال سموه: “في الثلاثين من نوفمبر، نستذكر أبطال الإمارات وأبناءها البررة الذين ضربوا أعظم الأمثلة في معاني الولاء للوطن. وصون مكتسباته وراية اتحاده الشامخة، والحفاظ على القيم الإنسانية المخلصة”.

وأضاف: “في الحياة صفحاتٌ لا تُطوى، وقد سطّر شهداء الإمارات بدمائهم وتضحياتهم وبطولاتهم حروفاً لا تنسى ولا تمحى على مر التاريخ.. إن يوم الشهيد، يوم للتكريم والتقدير والوفاء يقف فيه شعب الإمارات كباراً وصغاراً بقلوب تتوجه بالعرفان، وتلهج بالدعاء. لرجال صدقوا ما عاهدوا به الله، وأثبتوا أن كرامة الإنسان في الدفاع عن أرضه وبذل الغالي في سبيلها”.

وتابع: “إن كلمات الشكر والامتنان، تقف عاجزة في هذا المقام الوطني المشرف، وتبقى مواقف الشجاعة والإقدام في ميدان الكرامة شاهدة للتاريخ على ما قدمه أبناؤنا المخلصون، في سبيل أن ينعم الوطن، وشعبنا الكريم، بالأمن والأمان والاستقرار”.

وأردف: “نؤكد في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا، أن دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخواني حكام الإمارات. ستظل نموذجًا للمبادئ الإنسانية، ووطنًا للعزة والرفعة والشموخ”.

وأضاف: “كما نتوجه بكلمات الشكر والفخر لأبطال قواتنا المسلحة في البر والبحر والجو، والمرابطين في ساحات الميادين والساهرين على حدود دولتنا الغالية. لننعم في ظل عزيمتهم الصادقة وإخلاصهم في العمل بالاستقرار والأمان تحت أعينهم الساهرة”.

واختتم: “رحم الله شهداء الإمارات الأبطال، وأسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والأبرار والصديقين”.