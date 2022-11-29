نشكركم على متابعتكم خبر تعيين عبدالله عبدالرحمن محمد عبيد الشامسي مديراً عاماً لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير عام لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وتضمن المرسوم ترقية سعادة “عبدالله عبدالرحمن محمد عبيد الشامسي”، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة. إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

كما نص المرسوم، وفق “وام”، على أن يعين “الشامسي” مديراً عاماً للهيئة اعتباراً من الأول من ديسمبر 2022م.