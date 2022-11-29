نشكركم على متابعتكم خبر تنفيذي الشارقة.. اعتماد تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% من قيمتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:54 مساءً - برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة،اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% من قيمتها، مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركباتو

يشمل ذلك جميع المخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ 1 ديسمبر 2022 باستثناء المخالفات المرورية المشددة، اعتباراً من 1 ديسمبر وحتى 20 يناير 2023 لمدة (51) يوم عمل، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد ال