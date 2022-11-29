نشكركم على متابعتكم خبر الألعاب النارية تضيء سماء دبي في 2 ديسمبر احتفالا بعيد الاتحاد..وإليك أماكن العروض على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات تضاء سماء دبي يوم الثاني من ديسمبر بعروض الألعاب النارية وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة في جميع أنحاء المدينة خلال الفترة من 2 حتى 11 ديسمبر المقبل والتي سيتخللها برنامج حافل بالأنشطة والعروض على مدار 10 أيام .

وتقام الألعاب النارية في العديد من الوجهات الشهيرة في دبي يوم 2 ديسمبر حيث ستتوهج “منطقة السيف” الساعة 8 مساء بألوان علم الإمارات في مشهد أخاذ وسط باقة من العروض التراثية في أنحاء المنطقة.

كما تستضيف وجهة “ذي بوينت” عرضاً رائعاً للألعاب النارية احتفالاً بعيد الاتحاد وعرض النافورة الراقصة عند الساعة 9 مساء يوم 2 ديسمبر إلى جانب أنشطة متنوعة للصغار في ساحة الفعاليات.. فيما

يقام في “ذا بييتش” مقابل “جميرا بييتش ريزيدنس” و”جزيرة بلوواترز” عرض رائع آخر للألعاب النارية في تمام الساعة 8 مساءً .

وتتنوع الاحتفالات بعيد الاتحاد في”دبي فستيفال سيتي مول” بين حفل موسيقي يحييه الفنان فايز السعيد في تمام الساعة 8 مساءً وعرض “تخيل” للألعاب النارية وغيرها من الفعاليات المصاحبة .