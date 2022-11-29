شرطة أبوظبي تدعم المحكومين بالمراقبة الإلكترونية بثلاث منصات تفاعلية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت شرطة أبوظبي ثلاث منصات تفاعلية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمحكومين بالمراقبة الشرطية الإلكترونية.

كما أطلقت غرفة عمليات لتمكينهم من إجراء اللقاءات مع المعنيين في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في أجواء إيجابية.

ونقلت صحيفة “البيان”، عن العقيد “أحمد جمعة الخييلي”، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع. قوله إن “المنصات الثلاث تم إطلاقها لتتلاءم مع الاحتياجات النفسية والاجتماعية للمحكومين بالمراقبة الشرطية الإلكترونية. وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لهم بعد صدور الحكم أو أثناء المراجعات والاستدعاءات الدورية”.

وأضاف أن “المنصات تم تصميمها لتوفير أجواء تفاعلية وملائمة تعزز من جهود شرطة أبوظبي. لدعم المحكومين بالمراقبة الشرطية الإلكترونية ودمجهم في المجتمع. حيث تم تخصيص مساحة لاستقبال المعنيين والمحكومين بالمراقبة الشرطية للاستماع للتجارب ودراسة الحالات الاجتماعية بصورة افتراضية تفاعلية تعزز من احتياجات المحكومين”.

وأشار إلى إن “المنصات تضم غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات من أنظمة المراقبة الشرطية والبيئة الجاذبة للشباب العاملين في الموقع. لبث روح التعاون من خلال العبارات والصور المعبرة والتي تحفزهم على المثابرة والعطاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي والتي تسعى إلى تعزيز ثقة المجتمع”.