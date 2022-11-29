4.7 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي في 3 أشهر

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت مطارات أبوظبي، استمرار النتائج الإيجابية في حركة المسافرين في كل من مطار أبوظبي الدولي. ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار دلما، ومطار جزيرة صير بني ياس. في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2022.

وأشارت الهيئة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة، اليوم، إلى أن إجمالي حركة الركاب بلغ 4.7 مليون مسافر. بزيادة 250% عن محققات حركة السفر خلال الربع الثالث من عام2021 ، الذي سجلت المطارات خلاله 1,3 مليون مسافر.

ووصل عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي الخمس هذا العام إلى 10,982,114 مسافراً حتى 30 سبتمبر 2022. وهو ما يعادل مجموع حركة الركاب في عامي 2020 و2021 معاً.

وبالنسبة للدول الخمس الأولى من حيث إقبال الركاب خلال الربع الثالث، تصدرت الهند بـ933,640، ثم المملكة المتحدة بـ291,576. وباكستان بـ265,793، والمملكة العربية السعودية بـ217,656، فمصر بـ197,193.

أما الوجهات الخمس الأكثر رواجاً خلال الربع الثالث، فكانت مطار لندن هيثرو بـ232,002، ومطار مومباي الدولي بـ155,294. ومطار دلهي الدولي بـ130,723، ومطار القاهرة الدولي بـ118.885، ومطار كوتشي الدولي بـ101,828.

وأشارت الهيئة إلى إنجاز المطار 144,083 طناً من الشحنات الجوية، مقارنة بـ182،929 طنا من الشحنات الجوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.