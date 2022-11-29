نشكركم على متابعتكم خبر غوغل يحتفي بـ”فتاة العرب” إحدى أكبر الشاعرات في دولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

يحتفي محرك البحث “غوغل” بعيد مولد الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي الشهيرة بـ “فتاة العرب”.

وقام “غوغل” بوسم صفحته الرئيسية بصورة تعبيرية للشاعرة الإماراتية.

والسويدي من مواليد عام 1920 ووافتها المنية في 27 يوليو، وتعتبر إحدى أكبر الشاعرات في الإمارات، وهي من رواد الشعر النبطي الخليجي، ومثلت تجربتها الشعرية مرحلة انتقالية مهمة في مسيرة الشعر النبطي في الدولة.