نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجه بدعم الكهرباء لمنتسبي «الخدمات الاجتماعية» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:46 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتقديم دعم قدره 400 درهم للمستفيدين من مساعدات “اجتماعية الشارقة”، تُخصم من فاتورة استهلاك الماء والكهرباء والغاز.

أعلن ذلك، سعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال مداخلة عبر برنامج “الخط المباشر”، في إذاعة الشارقة.

ويستفيد من القرار 4500 مواطن كدفعة أولى على مستوى الإمارة، وتقديم 20 مليون درهم لتأهيل منازلهم بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء.